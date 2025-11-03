Columnistas

El PANI es cada vez más necesario y cada vez menos capaz de hacer la tarea en solitario

El PANI, por sí solo, no puede responder a la compleja realidad que afecta a un número significativo de niños, adolescentes y sus familias. La coordinación interinstitucional e intersectorial se hace imprescindible

Por Alberto Morales
Niños huérfanos, niños y niñas en columpios, hamacas, niñez abandonada
La razón de ser original del PANI es la protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia. (Foto con fines ilustrativos). (Shutterstock/Foto)







PANIAlberto Moralesniñez y adolescencia
Alberto Morales

Fundador y director por 35 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. Profesor universitario del posgrado de Medicina de la UCR. Miembro fundador y presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia, cargo que ejerció hasta el 2024.

