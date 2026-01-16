El país que se gobierna desde el centro y se abandona en la periferia

Andrés Jiménez Ramírez: "Las zonas rurales, las costas y, sobre todo, las zonas fronterizas, han estado a merced de las decisiones de los focos urbanos".

El Valle Central ha sido la cuna del desarrollo político y económico del país desde el siglo XIX. Al acaparar la gran mayoría del crecimiento urbano, cabeceras de provincia como San José, Alajuela, Heredia y Cartago han gozado de acceso a políticas públicas y servicios de manera constante a lo largo del siglo XX.

El cambio del modelo económico agroexportador a uno sustitutivo de importaciones, a mediados de ese siglo, terminó de cimentar el éxito de estas ciudades, pero, a la vez, condenó el futuro de las regiones más alejadas.

Las zonas rurales en general, las costas y, sobre todo, las zonas fronterizas, han estado a merced de las decisiones de los focos urbanos. Las necesidades de estas regiones se han convertido en monedas de cambio para consolidar apoyo político en procesos electorales, sin que luego se les retribuya algo por parte del gobierno.

A lo largo de los años, se ha consolidado una dependencia regional en el país en torno al Valle Central, la cual se refleja en diferencias de acceso a servicios públicos, educación y salud. Así, en el centro del país resulta mucho más sencillo acceder a tales servicios que en provincias como Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Esa dependencia ha sido esencial en las contiendas electorales, pues ha sido hábilmente aprovechada para convencer a las poblaciones mediante la instrumentalización de sus necesidades.

Por esta razón, pido que se deje de jugar con las necesidades de las personas, pido que se entienda que el gobierno es de todo el país y no de solo de la GAM; pido que se deje de percibir lejanía como algo ajeno y se acepte como parte del crecimiento completo del país. Esto incluye el desarrollo de infraestructura adaptada a las realidades de cada comunidad, mayor acceso a servicios públicos, educación y salud, y mejores fuentes de empleo no dependientes del capital extranjero o de migraciones internas. Es necesario reducir la dependencia del Valle Central.

Andrés Jiménez Ramírez es estudiante de Historia en la UCR.