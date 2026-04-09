Columnistas

El país que denuncia pero no castiga los delitos ambientales

El principal desafío no es denunciar, sino lograr que las resoluciones se cumplan y generen un impacto real en el ambiente

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Por Jorge Cabrera Medaglia
Los recursos naturales cuya afectación se denuncia con mayor frecuencia se concentran en el ámbito forestal. Un caso es la tala ilegal.







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Jorge Cabrera Medagliadenuncia de delitos ambientales

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