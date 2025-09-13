Columnistas

El país pionero en conectividad escolar se halla en riesgo de apagón tecnológico

El riesgo no es técnico sino político: Costa Rica podría pasar de haber sido pionera en conectividad escolar a enfrentar, en cuestión de meses, un apagón tecnológico en su sistema educativo

Por Andrés Fernández Arauz

A inicios del siglo XXI, el MEP promovió la inclusión de Internet en el sistema educativo, un esfuerzo pionero en Latinoamérica y que daba continuidad a la digitalización iniciada a finales de los años 80. En 2004 firmó un convenio con el entonces único operador de telecomunicaciones, el ICE. Para 2007, el 20% de los centros educativos estaba conectado, 60% en 2012 y 86% en 2020.








