Columnistas

El país del miedo: cómo la violencia está devastando a Costa Rica

La violencia no solo mata: también aísla, desgasta y transforma silenciosamente la vida cotidiana de miles de personas

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Por Rocío Solís Gamboa

Cada año, casi dos millones de personas pierden la vida a causa de la violencia, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta triste realidad afecta sobre todo a la población de entre 15 y 45 años; sin embargo, nadie está exento: ni el bebé ni el anciano.








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Rocío Solís Gamboa

Rocío Solís Gamboa

Es psicóloga con más de 40 años de experiencia en educación, niñez y adolescencia y violencia escolar. Fundó y dirigió la Contraloría de los Derechos Estudiantiles del MEP. Fue viceministra administrativa y viceministra académica del MEP, presidenta de la Comisión Unesco Costa Rica y miembro de la Junta Directiva del PANI.

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