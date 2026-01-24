Columnistas

El país de los indecisos

La combinación de juventud, indecisión y dudas sobre asistir a las urnas constituye un factor de riesgo para la participación democrática

Por Andrés Fernández Arauz

A una semana de las elecciones nacionales, el dato más relevante de la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional, publicada el 22 de enero, no está en quién encabeza la intención de voto, sino en quiénes aún no han tomado una decisión.








Data StoryAndrés Fernández Arauzindecisoselecciones 2026encuesta de Idespo-UNA
Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

