Columnistas

El OIJ no puede salir del Poder Judicial

Queda claro que el OIJ debe permanecer dentro de la órbita del Poder Judicial porque sus funciones son judiciales y no de seguridad

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Por Rubén Hernández Valle
Una iniciativa de ley para trasladar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al Ministerio de Seguridad sería evidentemente inconstitucional. (Rafael Pacheco Granados)







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