El oficialismo tiene confundidas a las oposiciones

El oficialismo se presenta, simultáneamente, como el abanderado de la continuidad y del cambio, abraza los dos al mismo tiempo. Algo así como: ‘Vote por los mismos para que haya cambio verdadero’

Por Jorge Vargas Cullell

El oficialismo ha planteado un acertijo político que confunde a las fragmentadas oposiciones y las tiene manoteando aire sin pegar bulto. Descifrarlo es para ellas urgente, pues queda poco tiempo para captar a las y los indecisos. Y, si no encuentran respuesta, muchos se inclinarán por el voto útil, que aumenta las probabilidades de un triunfo del oficialismo en primera ronda.








