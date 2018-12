Roma es una minuciosa exploración sentimental de la infancia, filmada en blanco y negro, cada fotograma una pieza infaltable de la obra de arte que es la película. Cuarón no ha querido correr riesgos con la fidelidad a su memoria, “que al fin y al cabo tampoco lo es porque es la única verdad que tenemos, y la memoria es lo que somos”, dice; y por eso, como Tolstói, acapara roles que corresponden a diferentes personas: además de director es el guionista, editor, responsable de la fotografía y no me cabe duda que también de la escenografía que es parte esencial del proceso de reconstrucción del pasado.