El muy lucrativo negocio de las falsas curas contra el cáncer

Un análisis de 2024 documentó cómo la información falsa sobre el cáncer ha saturado las redes sociales. (Imagen con fines ilustrativos)

En 2018, un jurado condenó a Robert O. Young, quien previamente había sido juzgado dos veces por hacerse pasar por médico y se autodenomina naturópata, a pagarle $105 millones a un paciente con cáncer, a quien persuadió de abandonar su tratamiento oncológico y sustituirlo por su dieta alcalina. Esto hizo que el paciente avanzara rápidamente a una etapa 4 del desarrollo del cáncer.

Young afirma que el cáncer no es un trastorno celular, sino un líquido ácido, tóxico, que se combate con su estúpida dieta. Increíblemente, tiene 40.000 seguidores en Twitter, 17.000 en Instagram y otro tanto en YouTube. Pero Young no es el único: existe una plaga de influencers que diseminan estas pseudoterapias y causan un daño inconcebible.

Es desmoralizante que estas falsas promesas aparezcan precisamente cuando el tratamiento del cáncer ha avanzado mucho en los últimos años. Por ejemplo, con el desarrollo de la vacuna contra el virus del papiloma humano, esta forma de cáncer va a ser prevenida con prácticamente un 90% de eficacia. Para una forma de cáncer metastásico de muy mal pronóstico, el de páncreas, se ha encontrado recientemente un tratamiento más efectivo que prolonga la supervivencia y así, en grado variable, para muchos otros tipos de tumores malignos.

Sin embargo, el diagnóstico de cáncer sigue teniendo un impacto existencial extraordinario por todas las asociaciones que hacemos con la muerte prematura, los tratamientos con efectos secundarios muy desagradables, los sueños truncados y los costos económicos.

Casi todos hemos tenido un familiar o amigo cercano a quien se le ha diagnosticado alguna forma de cáncer. Es la segunda causa de mortalidad en el mundo y Costa Rica no es la excepción, con más de 13.000 casos nuevos cada año.

Ante tanto sufrimiento, me indigna que algunas empresas –en realidad, el término es injusto con las empresas– se aprovechen de este sufrimiento humano para lucrar con terapias “alternativas”, pseudocientíficas, sin ninguna evidencia razonable, que explotan la angustia, la desesperanza y el dolor de las personas con cáncer y sus familiares.

En este espacio, he escrito sobre el daño del consumo intenso de redes sociales para niños, adolescentes y adultos. Este daño se extiende también a las personas con cáncer. Como es ahora bien conocido, el contenido de mala calidad, sensacionalista y truculento obtiene más visitas en TikTok, Instagram, Twitter y YouTube que el contenido de alta calidad y objetivo.

Un análisis de 2024 documentó cómo la información falsa sobre el cáncer ha saturado las redes sociales: los artículos sobre cáncer, sus causas y tratamientos, con información falsa y equivocada, son vistos 28 veces más que los artículos con información verídica y objetiva.

Las personas con cáncer y sus familiares son una presa fácil de estos comerciantes sin escrúpulos debido a varias razones. Los pacientes están anonadados por el diagnóstico, exhaustos física y emocionalmente, bombardeados de información, todo lo cual disminuye la capacidad crítica para filtrar la información falsa.

Por otra parte, el cáncer es un problema sumamente complejo, como pocos en medicina, cuyas causas son una combinación de predisposición genética, factores ambientales y azar. Los pacientes pueden experimentar falta de respuesta al tratamiento y recaídas.

Entonces, explicaciones simples y curas rápidas y fáciles, afirmadas con un tono de certeza, son atractivas en comparación con el análisis prudente, sensato y balanceado del buen oncólogo, cuando ofrece información objetiva sobre el pronóstico, duración del tratamiento, efectos secundarios desagradables, etc.

Todo esto se capitaliza al ofrecer falsos tratamientos que no cubren los seguros ni se ofrecen en los hospitales, y que se pagan de la billetera del paciente, como dietas absurdas, altas dosis de vitaminas y todo tipo de suplementos.

El negocio de las sustancias alternativas, mal llamado medicina alternativa, se estima que llegó en Estados Unidos a $200.000 millones en 2025. Para que el lector pueda dimensionar este monto, es parecido al negocio de los videojuegos en Estados Unidos.

Cuando alguien publica información sesgada o desinformación en las redes sociales que impacta la salud mental o el ambiente político, es difícil medir ese efecto por diferentes razones. No así cuando se refiere al cáncer.

En un artículo publicado en el Journal of the National Cancer Institute en 2018, se documentó que aquellos pacientes que escogen terapias alternativas en vez de tratamiento oncológico convencional tienen el doble de probabilidades de morir en los próximos cinco años. Para algunos tipos de cáncer, como el de colon y recto, el riesgo es 4,5 veces mayor y, para el de mama, 5,6 veces.

El reto para los colegas oncólogos es extraordinario, porque, además de manejar asuntos clínicos complejos de cada paciente –que, en sí mismo, es único en su perfil de tipo de cáncer, síntomas y respuestas al tratamiento–, tienen que intentar corregir la desinformación y educar al paciente y a su familia, a menudo bajo presiones de tiempo y recursos limitados.

Parte de las razones por las cuales los pacientes les prestan atención a los grupos de desinformación es porque encuentran en ellos un sentido de pertenencia. Las clínicas oncológicas más exitosas se esfuerzan por tratar al paciente de forma personalizada e insisten en que toda pregunta es importante. Así, el paciente experimenta un sentido de comunidad con sus compañeros que padecen la enfermedad y el personal de salud que los atiende.

Todos los médicos nos tenemos que preparar para combatir la desinformación sin descalificar a los pacientes de ninguna manera.

La educación y el acompañamiento del paciente es una práctica médica buena y necesaria. En Costa Rica, tenemos equipos interdisciplinarios altamente competentes de tratamiento para el cáncer. Algunos están acreditados bajo los mejores estándares internacionales de tratamiento integral del cáncer.

Aprovechemos esta peste de la desinformación para combatirla, fortalecer la confianza en la medicina, guiados siempre por la evidencia científica y motivados por la solidaridad hacia quienes enfrentan la enfermedad.

psiqueluisdiego@gmail.com

Luis Diego Herrera Amighetti es psiquiatra, especialista en niños, adolescentes y salud pública, y miembro de número de la Academia Nacional de Medicina.