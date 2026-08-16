Columnistas

El muy lucrativo negocio de las falsas curas contra el cáncer

Me indigna que algunas empresas se aprovechen de este sufrimiento humano para lucrar con terapias ‘alternativas’, pseudocientíficas, sin ninguna evidencia razonable, que explotan la angustia y la desesperanza

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Por Luis Diego Herrera Amighetti
Medicinas, productos y alternativas naturales para la salud, para curar enfermedades
Un análisis de 2024 documentó cómo la información falsa sobre el cáncer ha saturado las redes sociales. (Imagen con fines ilustrativos) (Shutterstock/Imagen)







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