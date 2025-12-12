Columnistas

El modelo económico de Costa Rica que nadie quiere discutir

El país enfrenta una campaña marcada por promesas superficiales mientras la estructura económica profundiza la división social

EscucharEscuchar
Por Alejandro Brenes Brenes
Alejandro Brenes Brenes, estudiante de Ciencias Políticas. Proyecto En voz alta. Opinión
Alejandro Brenes: "Resulta necesario usar el voto como herramienta, y votar pensando en el camino más solidario para Costa Rica". (Cortesía: Alejandro Brenes/Cortesía: Alejandro Brenes)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alejandro Brenes BrenesEn voz altaelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.