Columnistas

El mensaje del 2 de agosto: dejar de lado los egos para gobernar

El enfrentamiento entre poderes ha escalado hasta convertirse en una confrontación casi teatral y carente de sentido. Es urgente que el gobierno entienda que, con tales disputas, pierde el país entero

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Por Nuria Marín Raventós

Soy respetuosa de la religión de cada uno, pero, como católica, el 2 de agosto, celebración de nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles –a quien visitan cientos de miles de costarricenses de todos los rincones del país, incluso de otras religiones–, me gusta escuchar el mensaje que se pronuncia durante la eucaristía. Y más aún en estos momentos de polarización, de propagación de odios y de tantos desafíos para el país.








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Nuria Marín RaventósSana Críticamensaje del 2 de agosto2 de agostoobispo de Ciudad Quesadamonseñor José Manuel Garita
Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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