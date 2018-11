A no confundirse: una victoria nacionalista el año próximo sacudiría a la UE en su núcleo central y la hundiría en una nueva crisis profunda. Representaría una derrota para los valores fundamentales del proyecto europeo. Dada la magnitud de la amenaza, los proeuropeos no pueden hacer como que aquí no pasa nada. Las convulsiones recientes en los sistemas partidarios de muchos Estados miembro han alterado el cálculo electoral, y los proeuropeos deben adaptarse en consecuencia.