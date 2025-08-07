Columnistas

El huevo y la gallina en nuestras calles

Quisiera que un próximo gobierno se diera a la tarea de implementar un plan para frenar la guerra en que hemos convertido nuestras calles. Digo un próximo porque la ocupación del actual es la meta de obtener 40 diputados en el Congreso para que el país ascienda, al tercer día, al cielo

EscucharEscuchar
Por Jorge Vargas Cullell

La responsabilidad por las zonas de guerra en que hemos convertido nuestras calles y caminos, ¿recae en el Estado o en los conductores? Muchos culpan al Estado, pues son pocos los policías patrullando las carreteras, lo que crea un vacío de autoridad que facilita el caos. La verdad es que ni están ni se les espera y, en consecuencia, la gente hace lo que le da la gana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EnfoqueJorge Vargas Cullellmatonismo en carreterasaccidentes de tránsitoaccidentes vialesWazepolicías de Tránsito

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.