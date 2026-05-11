Columnistas

El hombre que en redes escribe impecable y en persona no logra hilar una idea

Vivimos en el primer momento de la historia en que cualquiera puede publicar un juicio que no formuló, con palabras que no eligió, sobre temas que no domina en lo absoluto

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Por Mauricio París

Hace unos meses, un conocido comenzó a exhibir unas habilidades literarias y analíticas en sus redes sociales que me resultaban desconocidas. Una prosa profunda, matizada, bien estructurada. No obstante, cada vez que coincidimos en el mundo analógico, el hombre sigue sin lograr completar una idea sin enredarse en sus hilos. Desconfío de que sepa cómo se coloca en el teclado ese guion largo que tanto usa, y de que sus párrafos siempre agrupen las ideas de tres en tres.








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Mauricio París

Mauricio París

Abogado experto en tecnología, medios y telecomunicaciones.

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