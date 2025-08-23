Columnistas

El hambre en Gaza y nuestra vergüenza global

Alex de Waal, experto en hambrunas, calcula que miles de niños de Gaza hoy están demasiado débiles para comer, aun si tuvieran acceso a alimentos

EscucharEscuchar
Por Binaifer Nowrojee
Civiles palestinos, niños palestinos protestan frente a la sede de UNRWA (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio) y piden provisiones de harina y alivio del hambre en la Franja de Gaza, en noviembre 17, 2024.
Fotografía de noviembre de 2024. Niños palestinos apostados frente a la sede de UNRWA (organismo de socorro de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina) piden ayuda para aliviar el hambre en la Franja de Gaza. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGazapalestinosFranja de Gazaguerra en Gazahambrehambrunainanicióngenocidio

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.