Columnistas

El gran museo virtual del arte costarricense ya existe y se llama PINCEL

Este ‘museo de imágenes’, construido por María Enriqueta Guardia y puesto a disposición del público, contiene más de 20.000 obras de una colección en constante y cuidadoso desarrollo

EscucharEscuchar
Por Clotilde Fonseca
20 de marzo del 2025. Los Yoses, San José. 09:30 hrs. Entrevista a la historiadora de arte María Enriqueta Guardia para la Revista Dominical. En la foto: La historiadora mostró aspectos de su vida cotidiana y posó para los retratos. Las manos de doña María no dejan de trabajar y de plasmar el fruto de su constante maditación e investigación. Foto: Albert Marín para la Nación.
Gracias a la visión y el tesón de María Enriqueta Guardia, contamos ahora con este “museo de imágenes” que ella ha construido y puesto a disposición del público de nuestro país y del mundo. (albert marin/Maria Enriqueta Guardia en entre)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.