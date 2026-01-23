El gran ausente de los debates

Todos sabemos quién ha sido la gran ausente de los debates; al menos, de la mayoría. A su decisión, sea personal, estratégica o ambas, podemos atribuir distintos y poco favorables adjetivos, pero tiene una naturaleza muy puntual. Aunque reveladora, de allí no pasa.

Existe, sin embargo, otra ausencia de magnitud y consecuencias mucho mayores, que se puede explicar, pero no justificar. Es la ausencia del mundo como tema; la marginación absoluta de la política exterior –en sus dimensiones diplomáticas y comerciales– del temario planteado a las candidatas y candidatos, o escogido por ellos. Apenas han saltado aisladas referencias a la cooperación en seguridad con la Unión Europea y Estados Unidos, o a los aranceles de este último. Es todo.

Mientras tanto, más allá de nuestro pequeño y expuesto territorio, tan dependiente del mundo y del sistema multilateral, la incertidumbre se acelera, los riesgos se acumulan, las normas e instituciones se debilitan, las alianzas se erosionan, la globalización recibe embates y el proteccionismo se despoja de máscaras y golpea para torcer voluntades y debilitar soberanías.

Si sueno alarmante, es porque existen razones para serlo. Además, lo que acabo de resumir afecta la capacidad universal –y, por ende, la nuestra– para manejar desafíos sin pasaporte, como la delincuencia transnacional, el cambio climático, los shocks de la tecnología o la desinformación, la salud de los océanos y los ataques cibernéticos. Resultado: quien gobierne a partir del 8 de mayo deberá afrontar un verdadero cambio de paradigma internacional.

Un Estado como el nuestro, que puede sufrir con desproporción este desorden global –en particular las esquizofrenias políticas de su principal aliado–, no puede limitarse a seguir la inercia del buen pasado o aplicar analgésicos para aplacar dolores de hoy y mañana. Necesita, por el contrario, un replanteamiento realista, consensuado, lúcido, vigoroso y con visión sistémica de sus interacciones bilaterales, regionales y globales; también, de sus fortalezas y debilidades.

Sé que los problemas nacionales nos agobian, que lo internacional no genera rating, que no es fácil explicar a los electores su importancia para la vida diaria. Por esto, puedo explicar su ausencia, pero no justificarla. Porque ya está pasando la factura.

Correo: radarcostarica@gmail.com

Red X: @eduardoulibarr1

Eduardo Ulibarri es periodista y analista.