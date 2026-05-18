Columnistas

El gol que salvó a Iker Casillas de la peor noche de su vida

Nos enseñan a pensar que la redención siempre debe ser individual. Pero no siempre funciona así. Hay momentos en que uno falla, queda expuesto, y después solo queda esperar que alguien aparezca

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Por Andrés Arias
Hace casi 12 años de este momento de brutal emoción. 24 de mayo de 2014: el portero Iker Casillas celebra con Sergio Ramos en Lisboa. El gol fue, literalmente, una resurrección para el primero. (MARIO CRUZ)







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