El gol que salvó a Iker Casillas de la peor noche de su vida

Hace casi 12 años de este momento de brutal emoción. 24 de mayo de 2014: el portero Iker Casillas celebra con Sergio Ramos en Lisboa. El gol fue, literalmente, una resurrección para el primero.

Hay errores que no solo dañan el presente. También amenazan con decidir lo que vendrá después. Un mal cálculo, una salida a destiempo, y de pronto ya no está en juego solo un partido, sino una biografía.

Eso era Lisboa para Iker Casillas.

No simplemente haber fallado.

Haber fallado ahí.

En una final de Champions. Contra el Atlético. Con la Décima del Madrid enfrente y con la amenaza brutal de que el rival levantara la copa por un error suyo. No por el error de cualquiera. Por el error de una leyenda.

Casillas llegó a aquella final con demasiado peso encima. Durante años había sido el portero más grande del mundo, el símbolo sereno de un club que se acostumbró a mirarlo como una certeza. Pero su lugar venía siendo discutido. Por eso, aquella final era también una oportunidad de volver a sentirse él mismo.

Y entonces llegó el minuto 36.

Córner del Atlético. La pelota cae en el área. Juanfran la devuelve al segundo palo. Godín aparece. Casillas sale.

Sale tarde.

Sale mal.

Y en el arco no existe misericordia para ese tipo de errores. Un delantero puede fallar y seguir corriendo. Un portero, no. Cuando un arquero falla en una final así, el error no se reparte. Se queda entero. A la vista de todos.

Godín cabecea. Gol.

Y en ese instante no cae solo el 0-1. Caen también las dudas viejas y el miedo más cruel de todos: que su último gran escenario se cerrara exactamente ahí.

Pero después vino algo peor que el error.

La espera.

Porque el Atlético se replegó y dejó a Casillas atrapado en el lugar más insoportable posible para un hombre que necesita redimirse: lejos del peligro y lejos también de cualquier posibilidad de salvarse con sus propias manos. Ya no había una atajada disponible. Solo quedaba mirar cómo sus compañeros intentaban arreglar lo que él había roto.

Ahí está el verdadero cine de esta historia.

No en la caída.

En el encierro.

En un hombre solo en su área, reducido casi a espectador. El 90. El 91. El 92. Cada minuto endurecía una idea insoportable: que la Champions del Atlético y la herida final de Casillas iban a ser la misma escena.

Minuto 92:45.

Córner para el Madrid.

Modric acomoda la pelota y golpea. El centro sale largo, exacto, buscando el único lugar donde todavía podía esconderse la vida. Entonces aparece Ramos. Se eleva, gira el cuello, encuentra el balón con una limpieza feroz y lo manda donde ya no llega nadie.

Gol.

Y ahí, en medio de la explosión, está la imagen más importante: la de Casillas.

Porque Casillas no celebra ese gol como se celebra un empate. No salta. No corre. Se dobla. Se inclina. Se queda un segundo suspendido sobre sus propias piernas, como si el cuerpo necesitara entender de golpe que aquello no era euforia.

Era aire.

Ese no fue un gol que celebró.

Fue un gol que respiró.

Después de casi una hora ahogándose dentro de su propio error, ese cabezazo cayó sobre él como un rayo. Para todos, fue el 1-1. Para él, fue otra cosa íntima: la suspensión de la condena.

Y entonces Ramos fue a buscarlo. No corrió hacia cualquier parte. Corrió hacia él. Lo abrazó como se abraza a alguien que acaba de ser arrancado del borde. No había empatado solo una final. Había ido a rescatar a un amigo.

Después vino todo lo demás. El tiempo extra. La copa. La Décima.

Sí.

Pero, para Casillas, la verdadera resurrección ya había ocurrido antes. En el 93. En ese cabezazo que no borró su error, pero impidió que su error se convirtiera en su última verdad.

Y quizá por eso esta historia dice algo tan hondo también sobre nosotros. Nos enseñan a pensar que la redención siempre debe ser individual. Pero no siempre funciona así. Hay momentos en que uno falla, queda expuesto, y después ya no puede hacer nada más que esperar. Esperar que alguien aparezca.

Y cuando eso pasa, no siempre se grita.

A veces apenas se respira.

Porque hay salvaciones que no se parecen a un triunfo.

Se parecen a volver a nacer.

andresarias17@gmail.com

Andrés Arias es máster en rendimiento y entrenador con licencia A Pro.