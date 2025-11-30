Columnistas

El gobierno dio una muestra más de su profunda incomprensión de Costa Rica

La total incomprensión gubernamental de la importancia del servicio que brindan ambos medios, radio y televisión, es una ofensa a la idiosincrasia costarricense

Por Nuria Marín Raventós

Estaba segura –como sucedió– de que la Sala Constitucional (que acogió la medida cautelar solicitada en un recurso de amparo) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pondrían freno a la subasta de frecuencias del espectro televisivo y radiofónico, ya que dicho proceso atenta contra la libertad de expresión y se contradice el espíritu de lo pretendido por Sutel: “Este proceso es crucial para fomentar la competencia efectiva en el sector y establecer las bases para despliegues progresivos de redes que puedan alcanzar zonas rurales y garantizar condiciones de acceso no discriminatorias”.








Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

