Columnistas

El giro que nadie esperaba: por qué el mundo vuelve a apostar por lo nuclear

En medio de conflictos internacionales, la energía nuclear emerge como una alternativa estratégica, pero también como una fuente de nuevas tensiones

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Por Nuria Marín Raventós

Pertenezco a una generación que nació durante la Guerra Fría, cuyo mayor temor era la mutua aniquilación nuclear entre potencias, lo que, dichosamente, no sucedió. Su momento más crítico fue la Crisis de los Misiles de 1962, en Cuba.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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