Columnistas

El fútbol y la magia tienen algo en común: Liverpool lo demostró en Champions

La lógica no decía que era difícil. Decía que era imposible. Pero el fútbol ya había empezado a preparar el truco

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Por Andrés Arias
El mediocampista Georginio Wijnaldum celebra el 7 de mayo de 2019, luego de marcar el tercer gol en un partido de Champions que parecía imposible para el Liverpool. (PAUL ELLIS/AFP)







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