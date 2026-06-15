El fútbol y la magia tienen algo en común: Liverpool lo demostró en Champions

El mediocampista Georginio Wijnaldum celebra el 7 de mayo de 2019, luego de marcar el tercer gol en un partido de Champions que parecía imposible para el Liverpool.

Hay algo humano en nuestra fascinación por los trucos de magia. No porque creamos que una moneda desapareció, sino porque sabemos que no es cierto… y, aun así, queremos sentirlo. Queremos mirar cómo algo ocurre delante de nuestros ojos y, por un instante, perder la capacidad de explicarlo.

Eso es lo que vuelve tan poderoso un buen truco. No que esconda la verdad, sino que la ponga enfrente, en el lugar donde nadie está mirando. El mago no engaña porque oculte demasiado. Engaña porque entiende mejor que nosotros hacia dónde va nuestra atención. Y justo ahí construye el asombro.

Tal vez por eso el fútbol se parece tanto a la magia en sus noches grandes. También trabaja con la expectativa y con la lógica aparente de lo que creemos entender. Nos muestra un marcador, unas ausencias, una desventaja, y nos hace pensar que el partido ya está explicado.

Y, sin embargo, ocurre.

El 7 de mayo de 2019, en Anfield, Liverpool necesitaba cuatro goles contra el Barcelona. Llegaba con un 3-0 en contra desde el Camp Nou, sin Salah, sin Firmino, y enfrente estaba Messi. Todo estaba dispuesto para que el espectador creyera que entendía lo que iba a ver. Y esa es la primera condición de todo gran truco: que la audiencia crea que ya conoce la verdad.

La lógica no decía que era difícil. Decía que era imposible.

Pero el fútbol ya había empezado a preparar el truco. Liverpool salió a jugar con la urgencia de quien quiere creer y con esa energía que vuelve inestable lo que parecía fijo. Anfield dejó de mirar con racionalidad y empezó a mirar con fe.

El primer gol de Origi encendió el estadio, sí, pero no cambió la lógica. El marcador seguía siendo brutal. El Barcelona seguía teniendo el control emocional de la eliminatoria.

Y entonces apareció Wijnaldum. Klopp lo había dejado en el banquillo y, cuando entró, cambió la noche en dos minutos. Dos goles. Dos golpes. Y, de pronto, el global estaba 3-3. De pronto, el partido seguía vivo. De pronto, Anfield ya no esperaba un milagro: empezaba a olerlo.

Ahí entra el tercer acto.

Minuto 79. Tiro de esquina.

Trent Alexander-Arnold camina hacia el balón, se detiene y se aleja. Parece que no va a cobrar todavía. Parece una pausa menor dentro del vértigo. Y justamente ahí empieza a ocurrir todo. Mientras se aparta, la mayoría de los jugadores del Barcelona dejan de mirar el balón. Se acomodan. Se ordenan. El partido, por una fracción mínima, baja la guardia.

Alexander-Arnold, en cambio, no se fue del todo. Vio a Origi. Vio el espacio que solo existe cuando nadie cree que la jugada todavía está ocurriendo. Y entendió lo que los grandes magos entienden siempre: que la verdad no estaba escondida, sino expuesta, en el lugar más visible y, al mismo tiempo, más desatendido de todos.

Volvió. Corrió. Cobró rápido. La pelota entró al área.

Origi giró. Remató. Gol.

Y, por un instante, nadie entendió nada. Ahí está la ilusión, el milagro, el momento en que el truco se completa. El resultado está delante de todos, pero el proceso sigue sintiéndose invisible.

Eso es lo que hace tan grandes estas noches de Champions. No solo la remontada. El asombro. Esa pequeña derrota de la lógica que tanto nos gusta sentir. Porque el aficionado no enciende el televisor solo para confirmar que la lógica se cumpla. Va con la esperanza de que esa sea la noche en que el marcador mienta, en que el equipo herido descubra una forma.

Por eso el fútbol funciona de una manera tan poderosa. Porque todos, aunque nos creamos racionales, queremos que la lógica se rompa de vez en cuando. Queremos que la remontada ocurra. Queremos que alguien cobre un córner justo en el momento en que todos están mirando hacia otro lado.

Tal vez por eso las grandes noches de Champions no son solo partidos. Son funciones.

Hay una promesa. Hay un giro. Hay un milagro.

Pero cuando el córner cae rápido, cuando Origi gira y cuando Anfield explota, no pensamos en nada de eso. Solo sentimos el asombro.

Y eso es lo que vinimos a buscar. Ser sorprendidos.

andresarias17@gmail.com

Andrés Arias es máster en rendimiento y entrenador con licencia A Pro.