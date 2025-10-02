Columnistas

El fútbol es nuestra metáfora nacional

Siempre podemos acudir a glorias pasadas para excusarnos: que hemos ido seis veces al Mundial y fuimos octavos en el 2014. Desde que se inventaron las excusas, el vago trabaja

Por Jorge Vargas Cullell

La mediocridad del fútbol masculino de primera división en Costa Rica es una buena metáfora del país que hemos llegado a ser. Repasemos los fríos números: en nuestro campeonato, el superlíder ha obtenido 20 puntos en 11 partidos, una pírrica cosecha de apenas 60%. Ha empatado o perdido casi tantas veces como ha ganado. Del segundo al cuarto lugar, las estadísticas son casi iguales. Van atrás por haber jugado un partido menos. Y, si todavía no lloran a moco tendido, vean esto: el sexto y sétimo lugar de la tabla, con menos del 40% de los puntos, están a un estornudo de los líderes, cuatro o cinco puntos atrás. Ganan un par de mejengas y a celebrar la hazaña de ser punteros.








