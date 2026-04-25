Columnistas

El fracaso del bilingüismo: por qué Costa Rica no logra hablar inglés

El problema no es únicamente de cobertura, sino también de aprendizaje, continuidad y calidad: un sistema que aún no logra convertir la enseñanza en resultados

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Por Andrés Fernández Arauz

En Costa Rica, apenas el 9,2% de la población habla, lee y escribe inglés con fluidez. La cifra –con datos del INEC– no solo es baja, sino que se ha mantenido en niveles similares durante al menos dos décadas. Y al desagregarla, el problema se vuelve aún más claro. Apenas el 1,4% de las personas con baja escolaridad –es decir, que no terminaron la escuela o el colegio– domina el idioma, frente al 25,1% entre quienes tienen educación universitaria.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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