Columnistas

El final de Macondo no tiene por qué ser el nuestro

Esta vez, Macondo me hizo pensar inevitablemente en lo que estamos haciendo con el planeta. La diferencia es que nosotros sí sabemos lo que ocurre

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Por María L. Ávila Agüero
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Hay una frase al comienzo de Cien años de soledad que siempre me ha gustado: “El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y, para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo”.








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María L. Ávila Agüero

María L. Ávila Agüero

Pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.

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