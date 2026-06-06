Columnistas

El fichaje frustrado que terminó dando vida a una leyenda

Doña Influencia sonrió. Comprendió que hay relatos tan cómodos que terminan independizándose de la realidad

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Por María L. Ávila Agüero

Toda leyenda tiene un origen. Algunas nacen de hechos extraordinarios. Otras, simplemente, de repetir una historia suficientes veces.








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Bajo la lupaMaría L. Ávila AgüeroDeportivo Saprissafichaje frustrado
María L. Ávila Agüero

María L. Ávila Agüero

Pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.

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