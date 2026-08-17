El espectáculo de lo privado y el secreto de lo público

¿Hemos de creer a Jorge Manrique y decir que también a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor? Antes, por ejemplo, me parecían felices los hippies, tan desinhibidos; pero hace poco leía: “Los hippies están envejeciendo, el ácido les ha fundido los sesos y ahora piden limosna en todas las esquinas…”

Después, en algunos lugares, a los hippies les sucedieron los dispensadores de abrazos, más pacíficos y razonables. Se caminaba por las calles alborozadas de una ciudad extranjera donde el turista todavía no mortificaba a nadie, y de pronto alguien se atravesaba con una pancarta que anunciaba abrazos gratis. Había que hacer cola para recibirlos. El gesto pretendía ser estimulante y amistoso; casi nunca servía de estratagema para un carterazo.

Antes de todo eso, las extremidades superiores levantadas al cielo en simultáneo con la barbilla lo más alejada del suelo eran instrumentos políticos eficaces. Hoy casi no se ven. Antes, se elevaba un brazo, ya fuera con el puño abierto o cerrado, y todo se transfiguraba. Cuando los que quedaron vivos se dieron cuenta de los suplicios a los que había llevado ese gesto, ya era tarde para enmendarse y recordar que, como decía un personaje cinematográfico, las cosas que más te atormentan son las que no te ordenaron hacer.

Hoy, la gestualización política es menos aparatosa, tal vez porque las modalidades de contacto entre los dirigentes y sus audiencias son escasamente presenciales. La energía con la que se pretende revestir buenas o malas razones, por lo común estas últimas, se concentra casi toda en agitar frente al público el dedo índice parado a más no poder, aunque sigue siendo cierto que el principio de la participación política obedece a la idea de que a los demás hay que dejarlos que hablen sin límite, que se explayen cuanto quieran porque eso nos evita cometer errores. Vapulear el espacio con el esforzado movimiento del dedo índice es para decir “te lo advertí”: alguien opinaba que ciertos líderes ocultan así que están acostumbrados a defender sus mentiras, aunque las mentiras de los demás siempre los desconciertan.

Pero confieso que todo lo anterior excusa que me refiera al giro de un sistema donde cada vez es más público lo privado y está más velado lo público, y recordar la advertencia de un juez extranjero: “Las democracias languidecen tras las puertas cerradas”.

carguedasr@dpilegal.com

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.