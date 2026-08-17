Columnistas

El espectáculo de lo privado y el secreto de lo público

El sistema ha dado un giro: cada vez es más público lo privado y está más velado lo público. Y, a propósito de ello, vale recordar la advertencia de un juez extranjero: ‘Las democracias languidecen tras las puertas cerradas’

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Por Carlos Arguedas Ramírez

¿Hemos de creer a Jorge Manrique y decir que también a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor? Antes, por ejemplo, me parecían felices los hippies, tan desinhibidos; pero hace poco leía: “Los hippies están envejeciendo, el ácido les ha fundido los sesos y ahora piden limosna en todas las esquinas…”








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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