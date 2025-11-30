Columnistas

El entusiasmo en bancarrota

No sé por quién votar: solo sé que no quiero la continuidad de este gobierno infame con la institucionalidad que hizo posible su elección y desleal con la población, a la que carbonea para fragmentar

Por Isabel Gamboa Barboza
Grafiti País de vivazos y puñales
“País de vivazos y puñales”, grita un grafiti frente a la Facultad de Derecho de la UCR, como síntoma del descalabro de nuestro entusiasmo. (Cortesía: Isabel Gamboa/Cortesía: Isabel Gamboa)







Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Doctora en estudios culturales y sociales, dedicada a la docencia universitaria y a la investigación del sufrimiento y el vínculo social, las desigualdades entre mujeres y hombres y los discursos culturales acerca de la pobreza, la salud, la enfermedad y el poder, entre otros.

