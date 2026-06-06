Columnistas

El encanto del psicópata: cuando el poder elige a sus depredadores

Un médico que miente sistemáticamente a sus pacientes, carece de empatía clínica y destruye los equipos con los que trabaja, seguramente será retirado de la práctica. Un político con ese mismo perfil, en demasiados países de la región, es reelegido

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Por Juan Pablo Ferrari
populismo, dictadura, autocracia
Este tipo de líderes no necesitan fingir que respetan las reglas porque sus seguidores los admiran precisamente por romperlas. (Shutterstock/Shutterstock)







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