El día después

El día después de los comicios –hoy– no es para incendiar el país ni para negar la realidad. Es para asumirla con serenidad, sin renunciar a la crítica, sin abdicar de la vigilancia, sin caer en el resentimiento

Por Juan José Romero Zúñiga
Hombre de espaldas, mirando el amanecer a través de la ventana de su habitación, montañas al fondo y el sol saliendo
El cierre de las urnas dio paso al conteo de los votos y a la definición de resultados, con un ganador común: la democracia, nuevamente respetada. (Shutterstock/Foto)







Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

