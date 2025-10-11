Columnistas

El destino de la humanidad y del planeta se juega, literalmente, en el plato

Vivimos una paradoja: cerca de mil millones de personas sufren hambre o malnutrición, al tiempo que los índices de obesidad aumentan en todos los continentes

Por Lenin Corrales
Frutas, verduras y hortalizas frescas, dieta sana, alimentación saludable
Una alimentación mayoritariamente basada en plantas, con consumo moderado de productos animales y baja en azúcares, grasas y sal, podría evitar hasta 15 millones de muertes prematuras al año, reducir enfermedades cardiovasculares y diabetes, y aliviar la presión sobre los ecosistemas. (Shutterstock/Foto)







