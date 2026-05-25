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El desafío de conversar en tiempos de irritación

Discutir, dialogar, escuchar, debatir, conversar, comprender, imponer, tolerar. Los niveles que alcancen esos instrumentos de comunicación en manos de los actores sociales perfilan la calidad del clima público

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Por Carlos Arguedas Ramírez

Suelta el personaje de una película: “Dicen que hablo demasiado… Pero a veces hay cosas difíciles de callar”.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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