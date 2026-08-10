Columnistas

El derecho, la fuerza y un mundo sin equilibrio

Todo indica que hemos sobrepasado el límite de la irreversibilidad en asuntos como el cambio climático o la inestabilidad financiera

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Por Carlos Arguedas Ramírez

Desde la perspectiva con que observo la ruta por donde marchan algunos participantes en la controversia sobre magistraturas suplentes, veo deslizarse una convicción implícita, práctica, que persigue el mayor grado de persuasión posible. Esta pretensión se apoya en la treta lógica de Tucídides: “Vosotros habéis aprendido, igual que lo sabemos nosotros, que en las cuestiones humanas, las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, en caso contrario, los más fuertes determinan lo posible, y los débiles lo aceptan”.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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