El costo de elegir mal el mecanismo para asignar el espectro radioeléctrico

La discusión en torno al concurso de frecuencias abre una discusión más profunda: la forma de elegir el mecanismo adecuado para asignar el espectro radioeléctrico sigue siendo determinante

Por Andrés Fernández Arauz

La suspensión del concurso de frecuencias ha concentrado la atención pública en los resultados, pero también abre una discusión más profunda: ¿cómo elegir el mecanismo adecuado para asignar el espectro radioeléctrico, un recurso escaso y con fuerte valor social? La Ley exige un procedimiento concursal, pero no obliga a que sea una subasta, que es más eficiente cuando hay suficientes oferentes con capacidad de competir. Ese supuesto se cumple en algunos mercados, pero no en todos. Las experiencias recientes lo muestran con claridad.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

