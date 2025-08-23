Columnistas

El cómo y el porqué del desencanto de los jóvenes ticos con la política

La política costarricense parece haber perdido el ímpetu de luchar por lo justo y lo ha reemplazado por intereses personales. Este deterioro explica por qué tantas personas jóvenes se sienten cada vez menos interesadas. No es falta de voluntad: es que hemos dejado de creer

Por Mia Fink Uleth
Jóvenes, juventud, activistas, activismo, lucha en equipo, protestas, manifestaciones, política, manos en alto, lucha por ideales
Es hora de que quienes soñamos con un mejor país recuperemos los espacios que han sido usurpados por quienes lo venden y lo traicionan.







