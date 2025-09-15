Columnistas

El campanero y mis cavilaciones mientras leo

El rito es siempre el mismo: abre la puerta encallecida, que permanece cerrada con un portentoso candado, coge los mecates de cabuya que cuelgan a la altura de los ojos, y empieza a tirar de uno primero y del otro después con la misma secuencia e intensidad

Por Carlos Arguedas Ramírez

Desde el rústico sillón de cuero en el que me siento por las tardes a leer, escucho, pese al ruido constante de la lluvia, las campanas de la iglesia que repican a las horas debidas.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

