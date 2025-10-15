Columnistas

El ‘burnout’ refleja el costo humano del cinismo institucional

El problema no está en las personas, sino en las organizaciones que exigen más de lo que es humanamente sostenible. Por ejemplo, en anuncios de empleo, la frase ‘capacidad para trabajar bajo presión’ se presenta como una virtud indispensable

EscucharEscuchar
Por Juan José Romero Zúñiga
Síndrome del burnout, agotamiento, a punto de estallar, cuerda, mecate, a punto de reventarse, romperse
El llamado síndrome del 'burnout' lleva a los trabajadores al extremo de la exigencia, lo que termina generándoles agotamiento. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
burnouttrabajar bajo presióncapacidad para trabajar bajo presiónagotamientosobreexigenciadesconexión digital
Juan José Romero Zúñiga

Juan José Romero Zúñiga

Académico universitario con 30 años de experiencia en docencia, investigación y extensión. En la actualidad, es académico de tiempo completo en la Universidad Nacional (su alma máter), y en la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.