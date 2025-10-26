Columnistas

El artista que vistió la libertad

Paul Poiret desterró el corsé, abrió el espacio para el movimiento y transformó el vestido en un manifiesto. Su moda no buscaba disimular el cuerpo, sino celebrarlo

Por Mauricio París
París, Francia, 26 de junio de 2025 : Exhibición de Paul Poiret, La moda es una fiesta.
Paul Poiret fue uno de los primeros íconos de la moda del siglo XX. El Museo de Artes Decorativas, en París, recogió una muestra de su arte en la exhibición "La moda es una fiesta". (Shutterstock/Foto)







Paul Poiret

