El arancel de Estados Unidos y la inadmisible justificación de nuestro ‘éxito comercial’

Es evidente que en nuestra relación pura de empresas del régimen definitivo, no hay tal ‘éxito comercial’, sino, por el contrario, Estados Unidos nos saca provecho. Son las empresas de ese país, exportando desde Costa Rica, las que generan el superávit comercial

Por Gerardo Corrales
Estados Unidos elevó del 10% al 15% el arancel a Costa Rica por tener superávit comercial.
Hay otros países que, con mayor éxito comercial que Costa Rica, lograron rebajas significativas en el arancel impuesto por Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, de Taiwán y de Vietnam. (Shutterstock/Shutterstock)







