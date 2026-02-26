Columnistas

El ajuste de menos niños por aula es solo la punta del iceberg: esta es la discusión de fondo que el MEP no debe aplazar

En algunos sectores políticos, empieza a oírse un razonamiento simplista: menos estudiantes implican menos aulas y, por tanto, menos presupuesto. Pero tal relación lineal es técnicamente incorrecta

Por Andrés Fernández Arauz
Inicio del curso lectivo en Escuela Metálica
Fotografía ilustrativa de actividades organizadas este lunes 23 de febrero, para estudiantes de la Escuela Metálica, en San José, poco antes de la inauguración del curso lectivo 2026. (Ministerio de Educación Pública/Ministerio de Educación Pública)







