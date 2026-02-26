Columnistas

El ajedrez político que marcará al país

Entre las dos opciones polares hay estrategias híbridas que combinarían, con distinta intensidad y en distintos momentos, el maximalismo y la contemporización

EscucharEscuchar
Por Jorge Vargas Cullell

En los próximos días, la presidenta electa tomará una decisión medular: la estrategia con la cual su gobierno gestionará el triunfo electoral. A grandes rasgos, tiene frente a sí dos opciones, cada una con sus ventajas y riesgos. Cuál adopte tendrá profundas consecuencias para nuestra democracia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EnfoqueJorge Vargas Cullellrumbo político del paísLaura Fernández

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.