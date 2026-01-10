Columnistas

Ejecución récord del MEP: lo que dicen realmente las cifras preliminares

Si Hacienda tiene hasta la primera quincena de febrero para presentar la liquidación definitiva ante la Asamblea Legislativa, ¿por qué anunciar la ejecución presupuestaria con cifras preliminares y ajustadas a conveniencia, a pocos días de las elecciones?

EscucharEscuchar
Por Andrés Fernández Arauz

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció una ejecución presupuestaria del 99,2% en 2025, presentada como la más alta de su historia. Sin embargo, una revisión técnica muestra que ese porcentaje no es directamente comparable con los de años anteriores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Data StoryAndrés Fernández ArauzMEPejecución del MEP
Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.