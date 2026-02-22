Columnistas

Educación temprana: la inversión con mayor retorno social

La decisión del MEP es inteligente, pertinente y eficiente, porque ya existen la infraestructura y el talento

Por Nuria Marín Raventós

La decisión del Ministerio de Educación Pública de realizar un plan piloto para que un porcentaje de los menores de 3 años pueda acceder al sistema preescolar es inteligente y, de implementarse adecuadamente en el próximo gobierno, brindará mayores herramientas a nuestros niños. Esto les permitirá competir con menores de otros países que ya se benefician de la educación temprana. Ese es el norte que nuestros programas de formación deben seguir.








Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

