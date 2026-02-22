Educación temprana: la inversión con mayor retorno social

La decisión del Ministerio de Educación Pública de realizar un plan piloto para que un porcentaje de los menores de 3 años pueda acceder al sistema preescolar es inteligente y, de implementarse adecuadamente en el próximo gobierno, brindará mayores herramientas a nuestros niños. Esto les permitirá competir con menores de otros países que ya se benefician de la educación temprana. Ese es el norte que nuestros programas de formación deben seguir.

La decisión es inteligente, pertinente y eficiente, porque ya existen la infraestructura y el talento. La disminución sostenida de la tasa de natalidad implica una menor cantidad de niños en las escuelas, lo que deja instalaciones disponibles y docentes con experiencia y capacidad. Lejos de ser despedidos, estos profesionales podrán aprovecharse en programas de formación de calidad.

Estoy segura de los resultados positivos del plan, lo que obliga a plantear dos metas importantes. La primera: que el 100% de los niños de 3 años tenga derecho a ese año de escolaridad. La segunda: que el sistema educativo se articule en un plan progresivo con la red de cuido, para que los beneficios de la educación temprana alcancen a toda la población.

Con base en una publicación de 2015 del BID, titulada “Los primeros años: el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas”, escribí en 2016 una columna en Forbes Centroamérica-RD, en la que resalté cómo la educación y el cuidado de la infancia temprana (ECIT), entre 0 y 5 años, generan los mayores rendimientos. Esto ocurre porque contribuyen a reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza, aumentan el retorno de las inversiones realizadas en edades posteriores y ayudan a disminuir la desigualdad.

También señalé cómo las deficiencias en la nutrición, el desarrollo cognitivo, el lenguaje, las habilidades motoras y otras destrezas socio-emocionales durante la primera infancia derivan en una menor capacidad de aprovechamiento posterior y en una mayor inclinación a conductas de riesgo, como el embarazo adolescente, la deserción escolar o la violencia. La ECIT opera como una vacuna contra la desigualdad, pues los estudios demuestran que, en las siguientes etapas del ciclo de vida, los retornos más altos los obtienen las personas con mayores habilidades.

nmarin@alvarezymarin.com

Nuria Marín Raventós es politóloga.