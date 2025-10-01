Columnistas

Dos apuntes sobre la campaña que empieza (o la democracia no tiene chaleco antibalas)

Esta podría ser la foto más hermosa que verán hoy: un padre caminando feliz junto a su hija mientras resguarda, sin escolta, una tula electoral. Pero la democracia costarricense no es un don divino, y conservarla depende de un numeroso conjunto de factores.

Por Fabrice Le Lous
Pocas fotografías transmiten mejor el patriotismo que esta fotografía. En la tula que carga el padre, van todos los materiales necesarios para llevar a cabo una elección. La imagen fue tomada en febrero del 2022 y se viralizó en redes sociales. (Internet)







