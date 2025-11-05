Columnistas

Donald, Vladimir, Xi y Rodrigo en el eterno recreo del poder

¿Cómo se verían las dinámicas del poder geopolítico traducidas a un ficticio partido de fútbol entre escolares?: un ‘juego’ lleno de amistades y promesas rotas, pelotas pinchadas y palabras vacías

EscucharEscuchar
Por Aimée Leslie
Xi Jinping, Donald Trump, Vladimir Putin, Narenda Modi y Rodrigo Chaves en caricatura. Uso exclusivo de Opinión.
(Juan Gha/Juan Gha)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpVladimir PutinXi JinpingRodrigo Chavesgeopolítica
Aimée Leslie

Aimée Leslie

Tiene un doctorado en Transiciones hacia la Sostenibilidad de la Universidad de Lancaster y cuenta con 20 años de experiencia en varias ONG ambientales en países como Argentina, México y Suiza. Actualmente, se desempeña como directora de Conservación de WWF-Perú.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.