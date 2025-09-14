Columnistas

Doña Laura: las víctimas sí tienen derechos (y muchos)

A doña Laura Fernández se le olvidó muy rápido que, gracias a esos ‘derechos de los delincuentes’ que critica, obtuvo una resolución favorable cuando la denunciaron penalmente por presuntamente sustraer documentos importantes de la Municipalidad de Cartago

Por J. Federico Campos C.
Justicia, mujer sostiene símbolo de la justicia, derechos de las víctimas, juicio
Las garantías no son de los “delincuentes”, sino en favor y a disposición de todos los ciudadanos para evitar condenas injustas en perjuicio de inocentes. (Shutterstock/Foto)







