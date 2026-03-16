Columnistas

Dialogar para preservar la República: un llamado del presidente de la Corte

Cuando las democracias únicamente saben vetar, se paralizan; cuando únicamente saben concentrar poder, se destruyen. El desafío consiste en adecuar las instituciones para que sepan acordar sin renunciar a sus límites

EscucharEscuchar
Por Orlando Aguirre Gómez
2 banderas pequeñas de Costa Rica contra fondo neutro
Es importante entender que la separación de poderes impide la subordinación, no el conocimiento recíproco. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
presidente de la Corte Suprema de JusticiaOrlando Aguirre Gómezdiálogodemocraciaorden constitucional

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.