Columnistas

Después del estremecimiento de las elecciones...

Nuestra responsabilidad no se terminó con el voto. Se abre un nuevo capítulo ciudadano como vigías del trabajo de aquellas personas que fueron elegidas y de sus equipos

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Por Isabel Gamboa Barboza
Tribunal Supremo de Elecciones Escrutinio
Tulas procedentes de los distintos centros de votación llegan al TSE, donde los votos son objeto de un escrutinio definitivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Doctora en estudios culturales y sociales, dedicada a la docencia universitaria y a la investigación del sufrimiento y el vínculo social, las desigualdades entre mujeres y hombres y los discursos culturales acerca de la pobreza, la salud, la enfermedad y el poder, entre otros.

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