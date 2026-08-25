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¿Desde cuándo investigar la tortura es defender delincuentes?

La prohibición absoluta de la tortura no es buenismo a favor de criminales; es una garantía que nos protege a todos –a usted, a mí o a sus seres queridos– de posibles excesos

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Por Marco Feoli
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El Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar todos los hechos que puedan constituir delito. Esa no es una opción, es un deber. La tortura es uno de los actos más destructivos. Implica que una persona, por una requisa o por una detención, por ejemplo, sufra daños y dolores físicos deliberados sobre su cuerpo. Parece mentira que, a estas alturas, haya que recordar algo tan elemental.








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Marco Feoli

Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

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