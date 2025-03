Descansá en paz, mi querido Luis

Luis nos dejó hace poco tiempo, después de luchar durante años contra un cáncer de colon. Pasó por múltiples cirugías, quimioterapia, radioterapia y otros medicamentos en busca de alivio. Gracias a su buena disposición y un excelente apego a los tratamientos, logró una sobrevida de siete años, a pesar de haber tenido un cáncer bastante agresivo.

Tuve el honor de ser su urólogo. Me tocó participar en su cirugía para liberar y anastomosar (pegar) su uretero derecho (el conducto que transporta orina desde el riñón hasta la vejiga), comprometido por el tumor, hace poco más de seis años. Luego, lo seguí de cerca durante todo ese tiempo, porque su riñón derecho se vio comprometido por la tumoración.

Luis tuvo algo que siempre le admiré: su actitud ante la enfermedad y sus ganas de vivir. Siempre luchó, hasta el último día. Nunca se rindió.

Hace unas semanas, lo atendí en mi consulta por última vez. Me dijo: “Doctor, tengo clarísimo que me voy a morir ahorita. Hoy vengo a despedirme formalmente y a darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Ya tengo mis cosas arregladas; hice un par de viajes que tenía pendientes y me despedí de mi familia”.

“Luis, el gusto es mío. ¡Con pacientes como vos es un gusto trabajar! Ah, recordá siempre que nadie se muere la víspera, ¡a excepción de las gallinas de turno! (y ambos nos echamos una carcajada ante mi típica “salida” para suavizar una escena que ya de por sí era durísima para mí). ¡Nos morimos el día que nos toca, ni antes ni después!”.

“Doctor, viva la vida a plenitud. Disfrute mucho de sus cosas, de su familia, de hacer lo que lo apasiona. Siga adelante con su misión”.

Ya para ese momento me sentí emocionalmente abatido. Es realmente impactante ver a alguien que acepta su cercano fallecimiento con tanta serenidad y entereza. De alguna manera, uno logra contener el par de lagrimillas que se quieren escapar silenciosamente. Luego pensé que esa serenidad que él mostró aquel día solo puede provenir de una mente y un alma que están en paz al unísono. ¡Ese día le di un abrazo fuerte y le dije: “Voy a estar aquí para vos hasta el final!”.

Tuviste la buena fortuna de estar rodeado de muchos ángeles durante tu enfermedad, como Leti, Lorena e Ileana, para citar solo tres nombres.

Cuando el final se acercaba, tuvimos que ponerle a Luis una sonda, porque ya no podía orinar y desarrolló insuficiencia renal. Este procedimiento le dio un poquito de calidad de vida en sus últimos días y le alivió el dolor que le provocaba no poder vaciar su vejiga, ya muy debilitada.

Luis descansó en paz, rodeado de sus seres queridos. Se fue sin dolor, sereno y tranquilo. Una muerte muy digna para quien en vida fue un absoluto caballero.

Querido Luis, mi homenaje es para vos hoy. Gracias por la oportunidad que me diste de servirte, por tus enseñanzas de vida y por permitirme, dentro de mis posibilidades, ayudarte a sobrellevar esa dura enfermedad que te consumió de forma cruel. Gracias por tus enseñanzas de vida. Sos uno de tantos pacientes que hace valer el juramento que hicimos cuando recibimos nuestro título de médicos y cirujanos.

¡Luis, descansá en paz! Fue un gusto servirte.

Gracias, Fede, a vos también, por estar a su lado hasta el final y por permitirme publicar estas palabras en su honor.

aarley@medicos.cr

Andrés Arley Vargas es médico urólogo y presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica.